Les films les plus vus au Luxembourg en 2020

2020 a été une année dominée par le coronavirus qui a durement frappé de multiples secteurs. Parmi eux, celui des salles de cinéma au Luxembourg. Elles ont non seulement dû fermer leurs portes durant le confinement, mais ont dû se plier à des mesures d'hygiène strictes et se résoudre à devoir accueillir un nombre limité de spectateurs en plus de faire face à une réduction massive du nombre de sorties de films.

Qu'à cela ne tienne! Certaines superproductions à succès ayant généré d'importantes recettes au cours des premiers mois de l'année 2020 grâce à la période post-Noël 2019 ont tout de même réussi à se forger une place parmi les 10 films les plus vus au Luxembourg dans les salles de cinéma Kinepolis. Les chiffres officiels du Centre national de l'audiovisuel, qui prend en compte tous les cinémas du pays, y compris les recettes du box-office, ne seront publiés que plus tard dans l'année.

1. 1917

Ce film de guerre sensationnel, qui donne l'illusion d'un seul long plan-séquence et qui a porté les horreurs de la Première Guerre mondiale sur les écrans, a été celui qui a attiré le plus grand nombre de spectateurs dans les salles de cinéma Kinepolis au Luxembourg en 2020.

2. Bad Boys 3

La projection du troisième volet des aventures du duo de policiers durs à cuire interprétés par Will Smith et Martin Lawrence a démarré début janvier et était le premier gros blockbuster de l'année 2020. Le film d'action, arrivé 17 ans après le volet précédent «Bad Boys 2», a été particulièrement bien accueilli par le public.

3. Tenet

Le thriller du réalisateur Christopher Nolan, à qui l'on doit «Inception», «Interstellar» et «The Dark Knight», a été l'une des rares sorties en salles au cours de l'été 2020. Le film a également attiré un grand nombre de cinéphiles dans les salles du Luxembourg. Il a enregistré des recettes mondiales de plus de 360 millions de dollars, ce qui au moins permis de couvrir les frais de production faramineux de 205 millions de dollars. Les studios Warner considèrent néanmoins cette sortie comme un échec. Tous les autres grands films ont donc été reportés à 2021.

4. Sonic

À la mi-février, le film sur les mésaventures du personnage de jeu vidéo Sonic a attiré un grand nombre de spectateurs friands d'un cinéma d'action au rythme effréné.

5. Jumanji: Next Level

La suite de «Jumanji: Bienvenue dans la jungle» de 2017 a été l'une des sorties de Noël 2019, qui a continué d'attirer de nombreux cinéphiles dans les salles au cours des premières semaines de 2020.

6. Star Wars, épisode IX: L'Ascension de Skywalker

Le dernier épisode de la saga Skywalker a fait son apparition sur les écrans dès le mois de décembre 2019. Le tapage publicitaire durant la période de Noël n'aura échappé à personne. C'est pourquoi les sabres laser ont continué de briller durant les premières semaines de l'année cinématographique 2020. Avec des recettes mondiales aux alentours de 1,074 milliards de dollars US, les résultats au box-office du dernier épisode «Star Wars» de Disney ont été nettement inférieurs aux attentes. Pour rappel: la première partie de la nouvelle trilogie («Le Réveil de la Force») avait généré 2,068 milliards de dollars.

7. La Reine des neiges 2

Disney a, en revanche, eu plus de succès avec «La Reine des neiges 2». Sorti dans les salles en novembre 2019, le long-métrage d'animation a non seulement dépassé le premier volet qui avait engrangé des recettes de 1,28 milliards de dollars, mais également continué d'attirer de nombreux fans de films d'animation dans les salles en 2020. Au total, «La Reine des neiges 2» a réalisé des recettes d'un montant de 1,45 milliards de dollars.

8. En avant

Le film d'animation des studios Pixar (coproduit par Disney) est sorti en salles début mars, juste avant le confinement. Les résultats étaient donc loin de ceux escomptés, même si le film a tout de même réalisé des recettes de 141,4 millions de dollars.

9. Les Trolls 2: Tournée mondiale

En raison de la crise du coronavirus, le film d'animation a été diffusé en version numérique sur les plateformes de streaming. Les projections dans les salles de cinéma Kinepolis en version originale, ainsi qu'en français et en allemand, n'ont eu lieu qu'à partir de septembre/octobre 2020.

10. Le Voyage du Dr Dolittle

La comédie fantastique avec l'acteur star d'«Iron Man», Robert Downey Jr., est apparu sur les écrans début 2020, ce qui lui a permis de réaliser des recettes aux alentours de 240 millions de dollars avant le confinement. Compte tenu les coûts de production de 175 millions de dollars, le film n'a pas été un grand succès, mais a tout de même réussi à se retrouver dans le top 10 luxembourgeois des films de 2020.

(dm/L'essentiel)