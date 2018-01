Le film «Titanic» toujours en vogue pour ses 20 ans

«L'histoire même de Titanic revêt une qualité intemporelle. Elle semble exister en dehors de notre vie quotidienne. Cette leçon de morale sans détours, c'est quelque chose qui nous fascine», a récemment déclaré le réalisateur James Cameron. La riche jeune fille de bonne famille Rose (Kate Winslet) et l'artiste pauvre Jack (Leonardo DiCaprio) n'étaient que des personnages de fiction, destinés à insuffler une dimension supplémentaire à l'histoire du naufrage du paquebot en 1912.

Sorti le 14 décembre 1997 aux États-Unis puis début janvier 1998 en Europe, le long métrage qui célèbre ses 20 ans, a remporté onze Oscars et rapporté 2,2 milliards de dollars en billets vendus. Seul «Avatar» (2009), du même James Cameron, a fait mieux avec 2,8 milliards de recettes. La bande originale du film connaît également un succès inédit: la chanson «My heart will go on», interprétée par Céline Dion et récompensée par un Oscar, est l'une des plus vendues au monde et la plus diffusée à ce jour.

Film «intemporel»

James Cameron se souvient avoir vendu l'idée du film aux pontes des studios Fox avec «probablement la plus courte présentation pour un film important de toute l'histoire de Hollywood». Mais la production à 200 millions de dollars avait des proportions épiques avec un millier de figurants et une équipe de tournage de plus de 800 personnes. Le réalisateur a même fait construire une maquette grandeur nature du paquebot de luxe sur un bout de littoral mexicain acheté par la Fox, après avoir obtenu les plans de l'original auprès de son constructeur.

Le succès a rapidement été au rendez-vous, avec des recettes hallucinantes, restant arrimé en tête du box-office pendant quinze semaines. Certains experts ont avancé que les chiffres étaient dopés par de jeunes adolescentes allant voir le film plusieurs fois. Mais, pour le réalisateur, son «Titanic» a rencontré un succès aussi phénoménal parce que l'histoire d'amour a ému toutes les générations. «Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir créé quelque chose qui a sa propre réalité, qui est intemporel, a-t-il expliqué. Avec tout le respect dû à Kate et Leo, ils ne sont plus Kate et Leo, ils sont Rose et Jack». Le film s'est offert une seconde vie avec les projections 3D aux États-Unis.

La musique a également connu un grand succès.



