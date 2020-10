«J’ai vomi sur les biberons de mon fils»

En pleine promo pour son nouveau film, «L’Enfant rêvé», où elle incarne une femme qui tombe enceinte d’un homme en couple avec une autre, Louise Bourgoin s’est confiée sur son rôle de maman dans la vraie vie. Ses deux fils, Etienne 4 ans, et son petit dernier, Vadim, né en janvier 2020, qu’elle a eus avec son compagnon, le musicien et producteur Tepr, sont ses plus grandes fiertés.

Cependant, au risque de froisser certains bien-pensants, la comédienne de 38 ans avoue avoir eu quelques dérapages avec sa progéniture. «Un soir, je me suis tellement saoulée à la fête de fin de tournage d'une comédie que je suis tombée dans mon escalier et blessée à l'oreille, confie-t-elle dans «Marie-Claire». Et son anecdote ne s’arrête pas là. «Puis j'ai vomi dans l'évier et, pire, sur les biberons de mon fils aîné. Vraiment, la mère indigne!» a-t-elle ajouté avec humour.

(L'essentiel/lja)