Première photo de Lady Gaga en «Madame Gucci»

«Signore e Signora Gucci», a simplement écrit Lady Gaga sous la première photo du film «House of Gucci»: on y voit la chanteuse, cheveux courts bruns, une toque blanche en fourrure sur la tête, tout de noir vêtue et couverte de bijoux en or, aux côtés d'Adam Driver qui incarne Maurizio Gucci, le petit-fils du fondateur de la célèbre maison italienne.

Lady Gaga, elle, interprète Patrizia Reggiani, son épouse, condamnée à 26 ans de prison pour avoir commandité l'assassinat de son mari, le 27 mars 1995. Surnommée la «Veuve noire», elle passera finalement 18 ans en prison avant d'être libérée pour bonne conduite en 2016.

Le film est tiré du livre «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» sorti en 2001. Cela fait des années que le film était dans les tiroirs mais peinait à voir le jour: il se murmure que c'est d'abord Angelina Jolie et Leonardo DiCaprio qui devaient endosser les deux rôles principaux puis le nom de Penelope Cruz avait été cité.

C'est finalement l'interprète de «A star is born» qui a décroché le graal de ce film au casting 5 étoiles puisque Robert de Niro, Al Pacino, Jared Leto ou encore Jeremy Irons participent au projet.

