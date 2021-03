Jason Statham est très très en colère

«Le Convoyeur», ça vous dit quelque chose? Ce thriller français de Nicolas Boukhrief est sorti en 2004. Cette année, vous aurez droit à son remake américain, mis en scène par Guy Ritchie («Le Roi Arthur: La Légende d’Excalibur», «Aladdin», «The Gentlemen»). Jason Statham interprète le mystérieux H, convoyeur de fonds avide de vengeance.

Baptisé «Un homme en colère» («Wrath of Man» en VO), cette version de Guy Ritchie promet de l’action musclée pure et dure, alors que le film original avec Jean Dujardin et Albert Dupontel se rapprochait davantage du polar. La bande-annonce – qui en dévoile beaucoup trop – se déroule au son de «Folsom Prison Blues» de Johnny Cash.

Scott Eastwood et Josh Hartnett sont aussi au casting de ce long métrage, qui pourrait sortir ce printemps.

La collaboration entre Guy Ritchie et Jason Statham est une affaire qui marche: après avoir travaillé ensemble sur «Arnaques, crimes et botanique» (1998), le culte «Snatch» (2000) et «Revolver» (2005), le duo tourne actuellement «Five Eyes» en Europe. Dans ce thriller d’action et d’espionnage américano-chinois, le comédien jouera un agent du MI6.

