Hailee Steinfeld coachée par son papa

Hailee Steinfeld fait le plein d’action dans «Hawkeye», la nouvelle minisérie Marvel, à voir dès le 24

novembre sur Disney+. L’actrice américaine de 24 ans maintient sa condition physique au top depuis

l’enfance, avec l’aide de son père dont le métier est coach sportif.

En grandissant, j’aurais adoré avoir quelqu’un comme Kate comme modèle. Je ne peux que

souhaiter qu’elle ait aussi un effet positif sur les filles et les inspirer à faire ce qui est juste pour elles,

à défendre leurs convictions et à devenir leur propre super-héros.

Le mot «invincible» est un peu trompeur parce qu’on évoque un feeling. Il m’arrive parfois de me

sentir super bien et pleine d’assurance après avoir accompli quelque chose. Mais je n’ai pas

l’impression de me sentir invincible dans ma vie, non.

Oui, je continue à m’entraîner avec mon père. J’ai grandi en faisant beaucoup d’activité physique

vu que mon père est coach sportif. Et maintenant, je suis tombée dans le monde merveilleux

des cascades et combats chorégraphiés pendant des mois avec cette série. Donc, oui, je maintiens

ma condition physique au top.

Non, mais mon père s’entraîne avec moi et me coache depuis petite. Il est absolument incroyable

dans son boulot. C’est génial d’avoir grandi avec quelqu’un comme lui. Sa discipline m’a beaucoup inspirée.

(L'essentiel/Miguel Cid, Londres)