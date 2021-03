Tom Austen est «prêt à tout pour jouer»

L'Anglais de 32 ans est le héros de «Helstrom», série tirée de l'univers Marvel, à voir sur Disney+. Il évoque son personnage noir et mystérieux, son parcours et le fait qu'un certain Jean Reno lui a donné envie d'entrer dans le showbiz.

Qui est Daimon Helstrom, que vous incarnez?

Tom Austen: Il est le fils d'un terrible tueur en série et d'une mère enfermée dans un asile psychiatrique. Avec sa sœur Ana, ils font face aux pires humains qui puissent exister. La série est un mélange de superpouvoirs et d'intrigues terrifiantes. C'était un excellent projet pour me changer de mes rôles précédents.

Justement, vous avez aussi tourné dans la série policière franco-britannique «Jo» (2013). Parlez-vous français?

Absolument pas. Il n'y a que des francophones pour me parler de «Jo», car je pense que dix personnes ont dû voir cette série en dehors des pays de langue française. Et sur ces dix, il y en a certainement cinq de ma famille.

Pourquoi avoir accepté ce rôle dans ce cas?

Uniquement pour devenir copain avec Jean Reno. Il est mon modèle. J'étais un jeune adolescent quand «Léon» est sorti au cinéma et sa prestation est restée ancrée dans ma tête. Je suis toujours resté en contact avec Jean. C'est un mec au grand cœur.

Votre rôle dans «Helstrom» est assez physique.

C'est vrai. Heureusement, je m'entraîne régulièrement. Pour cette série, j'ai passé mon audition un lundi et j'ai pris l'avion pour me rendre sur le tournage le vendredi. Cela ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour être au top de ma forme au cas où je devais retirer ma chemise devant la caméra. Mais ça fait partie du métier d'acteur d'être prêt à tout pour jouer.

(L'essentiel)