Choisie par Steven Spielberg pour incarner Maria dans le remake de «West Side Story», l’actrice et youtubeuse de 20 ans, qui a Ariana DeBose pour partenaire, éblouit. Elle sera bientôt la nouvelle Blanche-Neige de Disney.

Vous avez l’air de vivre un véritable conte de fées ces dernières semaines.

Tout ce qui m’arrive est surréaliste. J’essaie de ne pas trop y réfléchir parce que j’ai envie de savourer chaque instant. C’est un honneur d’être reconnue pour tout le travail fourni pendant le tournage du film, il y a deux ans et demi.

Vous êtes-vous rongé les ongles pendant les auditions?

C’était dingue parce que le processus a duré un an. J’ai passé ma première audition le 25 janvier 2018 et je n’ai décroché le rôle que le 29 janvier 2019. Chaque jour a été une bataille parce que je sursautais quand mon téléphone sonnait ou qu’on frappait à ma porte. Comme si Steven Spielberg allait se pointer chez moi et m’offrir le rôle! (Rire.)

C’était un challenge de travailler avec un réalisateur comme Steven Spielberg?

Je me suis sentie très à l’aise avec lui parce qu’il crée un environnement de travail hyper-agréable. Même si je n’avais aucune expérience, Steven m’a mise en confiance. Je pense que mon inexpérience est l’une des raisons pour lesquelles j’ai obtenu le rôle. J’étais malléable et je n’avais pas de mauvaises habitudes.

Êtes-vous fière de vos origines?

Très fière d’être originaire de Barranquilla! Cet héritage – la culture, la nourriture, la façon dont on traite les gens – a joué un rôle immense dans mon éducation. Il y a beaucoup d’amour et de joie dans notre culture et j’adore ça.

(L'essentiel/Miguel Cid)