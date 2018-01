«The Miseducation of Cameron Post» couronné

Le grand prix du jury pour les films américains a été décerné à ce long métrage dans lequel joue la jeune star Chloë Grace Moretz. Cette histoire d'une adolescente forcée de subir une thérapie de conversion, après avoir été surprise en train d'avoir une relation sexuelle avec la "reine de la promotion" de son lycée au milieu des années 1990, a enthousiasmé la critique lors de sa présentation en première mondiale à la grand-messe du cinéma indépendant qui se tient chaque année à Park City dans l'Utah.

"Au nom de toute l'équipe de 'Cameron Post', nous voulons dédier (ce prix) aux LGBTQ qui ont survécu à une thérapie de conversion sexuelle", a déclaré Chloë Grace Moretz. "Nous voulions faire ce film simplement pour mettre en lumière le fait qu'il est illégal de pratiquer des thérapies de conversion sexuelle dans seulement neuf Etats sur les 50 que compte ce pays", a-t-elle poursuivi. Dans la catégorie des documentaires américains, le grand prix du jury a récompensé "Kailash" qui conte la croisade d'un homme contre l'esclavage des enfants.

Le prix du public

Le prix de la meilleure réalisation est allé à Alexandria Bombach pour "On Her Shoulders", le portrait d'une jeune Yazidie qui survit à l'esclavage sexuel infligé par des jihadistes. Le film turc "Butterflies" a remporté le grand prix du jury pour la fiction étrangère et "Of Fathers and Sons", une étude sur la radicalisation jihadiste du cinéaste syrien Talal Derki, s'est vu attribuer le grand prix du jury du documentaire étranger.

Le prix du public pour la fiction américaine (deuxième en importance du festival après le grand prix du jury) est allé à "Burden" d'Andrew Heckler . "The Sentence" a remporté le prix du public dans la catégorie documentaires américains. Le festival de Sundance dévoile chaque année quelques pépites se retrouvant dans la course aux Oscars. Parmi les titres de l'édition 2017 ainsi distingués lors de diverses cérémonies à Hollywood figure "Get Out" de Jordan Peele. Ce film, qui avait été montré hors compétition lors d'une séance de minuit, a obtenu quatre nominations aux Oscars, tout comme "Call Me by Your Name" de Luca Guadagnino, également présenté l'an dernier à Sundance.

