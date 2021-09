Attendu comme le messie, «Dune» gagne son pari

Plusieurs cinéastes se sont brûlé les doigts en tentant d’adapter la saga de Frank Herbert, chef-d’oeuvre de science-fiction. Alejandro Jodorowsky et ­Ridley Scott ont abandonné. Quant à David Lynch, son film de 1984 a été un flop. Voici maintenant Denis Villeneuve (le Canadien est derrière les excellents «Premier Contact» et «Blade Runner 2049»), dont «Dune» est le livre de chevet depuis l’enfance. Et avec lui, enfin une adaptation digne de ce nom, qui a conquis le public de la Mostra de Venise.

■ Ça raconte quoi? L’épice. Cette substance qui prolonge la vie et permet de voyager dans l’espace est à l’origine des conflits dans l’empire ­galactique de «Dune». Cette ressource n’existe que sur la planète hostile Arrakis, où le peuple des Fremen côtoie des vers de sable géants... Originaires d’une autre planète, Paul Atréides (Timothée Chalamet) et sa mère, Lady Jessica (Rebecca Ferguson) vont s’y rendre, dans le but de préserver l’avenir de leur peuple. Alors que Paul fait des rêves qui ressemblent à des visions, les Fermen attendent l’élu, le messie qui les libérera de l'oppression...

■ Au casting Les chouchous de Hollywood, Timothée Chalamet (révélé dans «Call me by your name») et Zendaya (révélation de la série «Euphoria»,108 millions d’abonnés sur Instagram), devraient contribuer à faire grimper le box-office. Mais pas seulement: les deux jeunes comédiens sont entourés de Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Bardem, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgard ou encore Charlotte Rampling. Rien que ça!

■ Gros moyens Ne couvrant que la première partie du premier roman, «Dune» a béné­ficié d’un budget colossal, 165 millions de dollars. Alors que Denis Villeneuve espère une suite (pas encore confirmée) à cet opus tourné en Jordanie, aux Émirats arabes unis et en Norvège, la Warner rêve elle que «Dune» devienne une saga d’envergure à la «Star Wars».

■ Possible? Il manque probablement à «Dune» humour, chaleur et personnages vraiment attachants pour attirer un public aussi large que celui de «La guerre des étoiles». Mais, en parvenant à se créer une identité propre et à garder une certaine sobriété, loin de se noyer sous les effets spéciaux et les scènes d’action, le space opera réussit le tour de force de fusionner deux mondes opposés: le cinéma d’auteur et le blockbuster.

(L'essentiel/Marine Guillain)