Jane Levy vexée par un cinéaste

Jane Levy avait marqué les esprits dans le film d’horreur «Don’t Breathe», sorti en 2016. Seule survivante face au terrible Norman Nordstorm, alias «l’aveugle», celle qui incarnait Rocky ne fait pourtant pas partie du casting de «Don’t Breathe 2», dès le 25 août 2021 au cinéma.

Le réalisateur du long métrage, Fede Alvarez, qui avait déjà travaillé avec l’actrice dans «Evil Dead», en 2013, a expliqué pourquoi il n’a pas voulu réengager l’Américaine de 31 ans, désormais héroïne de la série «Zoey et son incroyable playlist». «Jane est très talentueuse. On a fait deux films ensemble et j’ai beaucoup de respect pour elle. J’ai vu ce qu’elle fait maintenant et je suis ravi de son succès à la télé. Je pense qu’elle est dans son véritable élément et qu’elle en est vraiment heureuse. Durant le tournage de «Don’t Breathe», je ne la sentais pas heureuse. Je pense que c’est une actrice qui se donne à 200% chaque jour sur le plateau et ce genre de film demande énormément d’énergie, surtout dans ma vision des choses. Je ne voulais donc pas lui infliger ça», a-t-il dit à Screen Rant.

Fede Alvarez a précisé qu’en général les acteurs qui jouent dans ce genre de films s’investissent énormément dans leur rôle et que Jane l’avait déjà fait à deux reprises. «Peut-être que si je lui avais demandé, elle m’aurait dit oui. J’en doute fort, mais si elle avait accepté, je me serais senti très mal. Je ne voudrais faire ça à personne.»

Cependant, les explications du cinéaste n’ont pas du tout convaincu son ancienne collègue. Quelque peu vexée par ses propos, la comédienne a réagi sur Twitter. «Je trouve assez drôle qu’il y ait des personnes qui choisissent à ma place «la meilleure décision à prendre» sans même me demander ce que j’en pense ou ce que je veux, a-t-elle balancé. Peut-être qu’on devrait se poser la question sur la façon de tourner ces films pour que leurs réalisateurs soient si réticents à engager des acteurs investis dans leur rôle. Enfin peu importe, bonne chance pour ce nouveau casting!» Le message est passé…

i don't really want to revisit this but it feels a little funny.. to have people choosing what the "best decision" is for me without asking what i think or want…? @fedalvar right though. i would not want to do don't breathe 2.. but not because i am too committed of an actor lol