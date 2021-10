Quand les bouchers bouffent du végane, ça fait mal!

Sophie (Marina Foïs) et Vincent (Fabrice Eboué) sont mariés et bossent ensemble à la petite boucherie du quartier. Un jour, un groupe de véganes militants saccagent leur vitrine et Vincent tue accidentellement l’un d’entre eux. Pour se débarrasser du corps, il le découpe et en fait un jambon… que sa femme vend le lendemain sans le savoir!

Et là, oups: la viande s’avère tellement exquise que tous les clients y reviennent. Le commerce, qui battait de l’aile, est relancé! Mais, une fois le jambon humain (officiellement du porc d’Iran) entièrement mangé… Que faire? Eh bien, le couple décide tout simplement de partir à la chasse aux véganes! Mais pas n’importe lesquels: il les faut jeunes, tendres, pas trop rachitiques…

Entre romantisme, cannibalisme, épicuriens et tueurs en série, Marina Foïs et Fabrice Eboué nagent comme des poissons dans l’eau. Vous l’aurez compris, l’humour gore et décalé fait le sel du délicieux «Barbaque», qui rit des extrêmes de la société actuelle. Les répliques de cette comédie sont juteuses, délirantes, on adore!

(L'essentiel/Marine Guillain)