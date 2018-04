Le célèbre taxi blanc revient sur les écrans

Sylvain Marot, campé par Franck Gastambide, que l’on retrouve également à la réalisation de ce nouvel opus, est un super-flic parisien et un pilote d’exception. Il est muté contre son gré à la police municipale de Marseille. Devenu maire de la ville et au plus bas dans les sondages, l’ex-commissaire Gibert (Bernard Farcy) va alors lui confier la mission de stopper le redoutable «Gang des Italiens», qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.

«Taxi 5»



De et avec Franck Gastambide. Avec Malik Bentalha, Bernard Farcy.

Sortie le 11 avril.





Mais pour y parvenir, Marot ne va pas avoir d’autre choix que de devoir collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel Morales (interprété dans les précédents volets de la saga par Samy Naceri), Eddy Maklouf (Malik Bentalha), qui est non seulement le pire chauffeur VTC de Marseille, mais également le seul à pouvoir récupérer le légendaire taxi blanc.

Une saga aux chiffres impressionnants

Depuis longtemps, Franck Gastambide et Malik Bentalha souhaitaient relancer la franchise «Taxi». Fort du succès des «Kaïra» et de «Pattaya», le metteur en scène a proposé son idée de reboot au producteur Luc Besson, qui l’a validée. Franck Gastambide a écrit ce cinquième volet de la saga en collaboration avec Luc Besson et Stéphane Kazandjian, également co-scénariste de la comédie «Pattaya».

Pour interpréter le grand méchant de «Taxi 5», Franck Gastambide a fait appel à la star de la série phénomène «Gomorra», Salvatore Esposito. L’acteur est devenu une véritable icône en Italie grâce au rôle de Genny Savastano, chef du clan mafieux affilié à la Camorra napolitaine.

La saga «Taxi» affiche des chiffres impressionnants. Le premier opus avait attiré plus de 6,5 millions de spectateurs (8 millions d’euros de budget). «Taxi 2» écrasait la concurrence avec plus de 10 millions d’entrées (10 millions de budget), «Taxi 3» (14 millions de budget) attirait 6 millions de personnes dans les salles. Enfin, le quatrième volet (17 millions) de la franchise affichait, lui, 4,5 millions d’entrées.

(L'essentiel)