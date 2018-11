«J'ai grandi dans la misère au milieu des gangs»

Célèbre pour la saga «Fast & Furious», l'Américaine sera à voir au cinéma dès mercredi dans un registre bien différent avec le drame «Les veuves».

En quoi «Les veuves» vous a changée?

C'est la première fois que je ne travaille pas dans une usine de saucisses! Depuis mes débuts, je suis constamment entourée de mecs au cinéma. Ça ne me dérangeait pas car j'ai grandi avec des gars et j'avais très peu de filles dans mon cercle d'amis jusqu'à récemment. «Les veuves», c'est l'histoire de quatre femmes très différentes qui se rapprochent pour faire face aux problèmes lorsque leurs hommes sont tués dans un braquage qui a mal tourné.

Votre image de garçon manqué ne vous dérange plus?

Au contraire, j'ai toujours assumé cette image car je me sentais mieux avec des gars. J'ai grandi dans la misère à Jersey City, en grande banlieue de New York au milieu de la délinquance et des gangs. Être une fille, ça voulait dire être un objet pour les mecs dans mon quartier. Je me suis battue contre ça.

Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans votre jeunesse difficile?

L'injustice. Junito, l'oncle de mon filleul était un drogué et un schizophrène asthmatique. Il a été tué par la police à 33 ans. Il a essayé de voler une machine à outils dans un garage. Quand les flics sont arrivés, ils ont tiré un coup de pied dans son inhalateur et Junito s'est mis à suffoquer sans son médicament. Il a été emporté au commissariat mais il est mort dans le fourgon. Pour cacher l'erreur policière, les employés de la morgue ont coupé sa langue bleue qui aurait prouvé sa mort par suffocation. J'avais 21 ans et je me suis battue avec cette famille durant des années pour que justice soit faite. Junito était un malade, un délinquant, un drogué mais il ne méritait pas de mourir ainsi.

Qu'est-ce qui est différent en vous à présent?

Je suis l'opposé de la plupart des filles qui s'endurcissent avec les années. Moi, j'étais un garçon manqué très jeune pour ne pas me faire écraser et manipuler. Aujourd'hui, je me sens plus douce et plus aimante. Peut-être parce que j'ai vieilli et que je n'ai plus à me battre pour payer mes factures et être respectée.

Vous battez-vous pour être payée tout autant que vos partenaires comme Vin Diesel et Dwayne Johnson?

Non, l'égalité au niveau du fric, je m'en tape. C'est l'égalité dans le scénario et le tournage qui m'importe. Je ne veux pas que les filles qui voient mes films pensent qu'une femme doit baiser avec un gars musclé pour être protégée. Être juste la copine, l'épouse ou être là pour mettre en valeur le héros, non merci! J'ai toujours exigé des producteurs que mes personnages soient intéressants et bien écrits.

Est-ce qu'un nouveau «Fast & Furious» est en préparation?

Vin Diesel a toujours un «Fast & Furious» en développement dans un coin de sa tête mais il a tellement de projets en ce moment que rien de concret ne m'a encore été présenté. Un «sequel» arrive à l'été 2019 avec Dwayne Johnson et Jason Statham «Hobbs & Shaw» mais sans Vin et sans moi.

La bande annonce de «Les veuves»:

(L'essentiel)