Tom Holland ou Timothée Chalamet pour Willy Wonka?

Le célèbre personnage imaginé par Roald Dahl va faire son retour à l’écran. Un préquel consacré à la jeunesse de Willy Wonka sortira au cinéma en 2023, a annoncé mardi 19 janvier le studio américain Warner Bros. Il racontera les aventures de cet homme excentrique, avant qu’il n'ouvre la chocolaterie la plus célèbre du monde.

Alors, qui succédera à Gene Wilder et Johnny Depp pour incarner le célèbre magnat du chocolat? Selon Collider, si les noms de Ryan Gosling, Donald Glover et Ezra Miller ont tous été prononcés, Tom Holland et Timothée Chalamet sont désormais envisagés pour le rôle.

Révélé dans «Call Me By Your Name», Timothée Chalamet (25 ans) s’est aussi illustré dans «A Rainy Day In New York» ou «Les filles du Dr March». On le verra bientôt dans «Dune», de Denis Villeneuve, et «The French Dispatch», de Wes Anderson.

Quant à Tom Holland (24 ans), le Spider-Man de Marvel, il est dans «Le diable en tout temps» (sur Netflix) et sera bientôt à l’affiche de «Chaos Walking» avec Daisy Ridley.

Paul King («Paddington») sera aux commandes de «Wonka», dont la sortie est programmée pour le 17 mars 2023 aux États-Unis.

La bande-annonce du film «Charlie et la chocolaterie» de Tim Burton:

(L'essentiel/Marine Guillain)