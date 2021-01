Elle est née en Grèce, a grandi en Belgique et habite aujourd’hui en France. Lors d’une interview sur Zoom, Daphné Patakia, 28 ans, nous a parlé de ses rôles pour la télé et le cinéma, de son enfance en Belgique et de ses difficultés à se voir jouer.

Qui est Vera, votre personnage dans «OVNI(s)»?

C’est la standardiste du Gepan, un bureau qui enquête sur les cas d’ovnis. Elle répond aux appels des gens qui disent avoir vu des ovnis, elle y croit un peu et elle est émerveillée par tout.

Vous avez beaucoup de scènes au téléphone: parlez-vous réellement à quelqu’un?

Non, justement je me demandais toujours comment ça se passait en regardant des films… mais généralement il n’y a personne, pour une question de son. C’est assez compliqué du coup, de parler dans le vide sans personne à l’autre bout du fil et d’imaginer une voix qui répond.

Le tournage a eu lieu à Bruxelles… une ville où vous avez vécu, n’est-ce pas?

Oui, j’y ai grandi mais je la connais peu. Je suis grecque, j’ai fait l’école grecque, je regardais la télé grecque, dans ma famille on mangeait de la moussaka et de la feta… Bref, je vivais à la grecque dans un paysage belge. Je regrette de ne pas connaître davantage la Belgique, mais j’ai été contente de redécouvrir Bruxelles lors du tournage d’«OVNI(s)». Au final je me sens davantage européenne que grecque ou belge.

En tant qu’actrice, est-ce que c’est très différent de jouer en grec ou en français?

Oui, ça change! Jouer en grec est ma langue maternelle, c’est plus facile. Jouer en français est plus intéressant, je n’ai pas le même rapport aux mots, ni le même vécu. Et même si je n’ai pas d’accent, mon vocabulaire n’est pas au top.

Vous jouez aussi dans le dernier film de Paul Verhoeven, «Benedetta», qui a été tourné en 2018…

Oui, c’est l’histoire de deux nonnes lesbiennes au XVIIe siècle. Je joue une de ces deux nonnes, et Virginie Efira joue l’autre. J’espère vraiment qu’il pourra sortir cette année et j’ai hâte de le revoir, car la première fois je suis toujours très troublée, je déteste me voir jouer, ça me donne envie de vomir, j’ai la nausée en me regardant.

Mais pourquoi?

Parce que c’est difficile de se confronter à ses erreurs, surtout lorsqu’on ne peut rien changer, qu’on sait que tout va rester comme ça pour toujours. J’ai des espèces de crises existentielles en me voyant, ce qui ne m’arrive jamais normalement.

Réalisés par Antony Cordier, les 12 épisodes de 30 minutes d’«OVNI(s)» sont diffusés actuellement sur Canal+ et MyCanal.

(L'essentiel/Marine Guillain)