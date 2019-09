Woody Allen retrouve son New York fétiche

Naviguant entre humour et mélancolie, «A Rainy Day in New York» raconte l'histoire de deux jeunes étudiants, Gatsby et Ashleigh, qui décident de passer un week-end en amoureux à New York. Ashleigh, jeune femme naïve et insouciante, doit y interviewer son cinéaste favori pour le journal de l'université, tandis que la mère de Gatsby organise une fête où le jeune homme ne veut pas aller.

«A Rainy Day in New York»



De Woody Allen. Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez.

Sortie le 18 septembre.



Une série d'événements imprévus et de rencontres vont contrarier leurs plans. Le cinéaste en panne d'inspiration interviewé par Ashleigh l'invite à une projection d'un premier montage de son nouveau film, la contraignant à annuler son déjeuner avec Gatsby. Elle rencontre ensuite un scénariste et un acteur séducteur, tandis que Gatsby se retrouve sur le tournage du film d'un ami, où il rencontre la sœur de son ex-fiancée.

Pour son retour derrière la caméra, le réalisateur de 83 ans retrouve son New York fétiche pour mener avec rythme un chassé-croisé amoureux rafraîchissant, égratignant au passage le milieu du cinéma, ses crises d'ego et ses dérives.

(L'essentiel)