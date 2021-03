Une série dans l’univers de «Benjamin Gates»

La plateforme de streaming a commandé une série en dix épisodes basée sur la saga cinématographique «Benjamin Gates», a révélé Deadline. Alors que le personnage principal des films, un chasseur de trésors, est un homme, joué par Nicolas Cage, celui du feuilleton sera une jeune Latina d’une vingtaine d’années appelée Jess Morales. Le nom de celle qui l’incarnera n’est pas encore connu.

Tout comme les deux longs métrages – «Benjamin Gates et le trésor des Templiers» et «Benjamin Gates et le Livre des secrets» – la série sera produite par Jerry Bruckheimer et écrite par Marianne and Cormac Wibberley. Mira Nair («Mississippi Masala», «Le mariage des moussons») en sera la réalisatrice.

(L'essentiel/jfa)