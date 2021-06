Le combat pour la survie se fait en silence

À la suite des événements meurtriers survenus à la fin du premier opus, «A Quiet Place», la veuve Evelyn Abbott (Emily Blunt) et ses deux enfants quittent leur demeure pour s'aventurer en dehors de leur maison. Ils découvriront rapidement, que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Emily Bunt, Millicent Simmonds (Regan Abbot) et Noah Jupe (Marcus Abbot) se sont replongés dans leur rôle. Ils partagent notamment l'écran avec le nouveau venu, Cillian Murphy (Emmett) qui leur vient en aide et les cache après que Marcus a été blessé par un piège à ours, attirant les créatures.

En tête du box office américain

Si l'acteur est surtout connu pour son rôle central dans la série à succès Peaky Blinders, il a déjà participé à un film apocalyptique avec le culte «28 jours plus tard» sorti en 2003. Alors que le premier film se déroulait dans un petit nombre de lieux, la suite se passe à l'échelle d'un monde entier en état de siège. John Krasinski, le réalisateur, a eu dès le départ la vision d'un road movie qui se déplace vers l'extérieur pour explorer la vie des Abbot, un centre industriel de la Rust Belt qui rappelle l'âge d'or de la sidérurgie. Le cinéaste a aussi réfléchi à la façon dont les créatures pourraient apprendre des humains, et de faisant, devenir encore plus puissantes.

Sorti en 2018, «A Quiet Place» a fait un carton au box-office, rapportant pas loin de 336 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget estimé à 17 millions. Une suite a donc très rapidement été lancée. En tête du box-office américain dès la semaine de sa sortie, fin mai, «A Quiet Place 2» a repris sa place de leader cette semaine. C'est le premier film qui dépasse les 100 millions de dollars en Amérique du Nord depuis la crise.

«A Quiet Place 2»

De John Krasinski. Avec Emily Blunt, Cillial Murphy, Millicent Simmonds. Sortie le 23 juin.

(L'essentiel)