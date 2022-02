«The Power of the Dog» part favori pour les Oscars

Western sombre et psychologique, «The Power of the Dog» est notamment en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleurs seconds rôles féminin (Kirsten Dunst) et masculin, où il parvient à aligner deux candidats sur cinq au total (Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee).

Encore plus remarquable, sa réalisatrice, la Néo-Zélandaise Jane Campion, entre dans l'histoire en tant que première femme à décrocher deux nominations pour l'Oscar du meilleur réalisateur, 28 ans après «La Leçon de piano». «The Power of the Dog» est suivi de près par le space opera à gros budget «Dune» (dix nominations) de Denis Villeneuve, snobé cette année en tant que réalisateur par l'Académie des Oscars.

Viennent ensuite avec sept nominations «Belfast», plongée en noir et blanc dans l’enfance de Kenneth Branagh au cœur des violences nord-irlandaises de la fin des années 1960, à égalité avec le remake du film musical «West Side Story» par le maître Steven Spielberg. Les deux réalisateurs sont en lice dans leur catégorie. Les Oscars seront remis le 27 mars à Los Angeles dans le traditionnel Dolby Theatre situé sur Hollywood Boulevard.

Les nominations dans les principales catégories

Meilleur film

«Belfast»

«CODA»

«Don't Look Up: Déni cosmique»

«Drive My Car»

«Dune»

«La Méthode Williams»

«Licorice Pizza»

«Nightmare Alley»

«The Power of the Dog»

«West Side Story»



Meilleur réalisateur

Kenneth Branagh, «Belfast»

Ryusuke Hamaguchi, «Drive My Car»

Paul Thomas Anderson, «Licorice Pizza»

Jane Campion, «The Power of the Dog»

Steven Spielberg, «West Side Story»



Meilleur acteur

Javier Bardem, «Being the Ricardos»

Benedict Cumberbatch, «The Power of the Dog»

Andrew Garfield, «tick, tick...BOOM!»

Will Smith, «La Méthode Williams»

Denzel Washington, «The Tragedy of Macbeth»



Meilleure actrice

Jessica Chastain, «Dans les yeux de Tammy Faye»

Olivia Colman, «The Lost Daughter»

Penelope Cruz, «Madres Paralelas»

Nicole Kidman, «Being the Ricardos»

Kristen Stewart, «Spencer»



