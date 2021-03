Le Luxembourg récompensé à la Berlinale

Le cinéaste roumain Radu Jude, 43 ans, a remporté vendredi, l'Ours d'Or à Berlin, pour son film «Bad Luck Banging or Loony Porn», acide réalisation sur l'hypocrisie des sociétés contemporaines, tourné en pleine pandémie. Le jury de la Berlinale, qui se tenait en ligne, a réservé la récompense la plus convoitée à un film «aussi élaboré que sauvage», qui suit les pas d'une professeure de lycée roumain, dont la vie est bouleversée par la fuite d'une vidéo intime.

Une récompense saluée par la société luxembourgeoise Paul Thiltges Distributions qui a coproduit le film, en assurant, en partenariat avec les studios Philophon et Espera Productions, la post-production image, son et effets spéciaux du film.

C’est la première fois qu’une coproduction avec le Luxembourg gagne la plus prestigieuse récompense décernée par le Festival de Berlin, mettant ainsi en évidence le triomphe de la qualité artistique du cinéma européen. Le film sera projeté le 10 mars, au Kinepolis, lors de la 11e édition du Luxembourg City Film Festival, dans le cadre du programme Films made in/with Luxembourg et disponible le 11 mars dans la version online du festival.

Maren Eggert sacrée

Ce long métrage «provoquant sur l'esprit de notre temps, de notre époque (...) ébranle nos conventions sociales et cinématographiques», a expliqué l'un des membres du jury de la Berlinale, le réalisateur israélien Nadav Lapid. «C'est un film élaboré mais aussi sauvage, intelligent et enfantin, géométral et vibrant (...): il ne laisse personne indifférent», a-t-il ajouté.

L'Allemande Maren Eggert, 47 ans, s'est vu attribuer le premier prix d'interprétation «non-genré» récompensant indifféremment le meilleur acteur ou actrice, mis en place par la Berlinale pour faire avancer les débats sur l'égalité.

Toutes mes félicitations à Paul Thiltges (@monnipoli), Adrien Chef et toutes les équipes d’avoir remporté l’Ours d’Or à la #berlinale71 avec leur coproduction! Cette prestigieuse récompense souligne la vivacité du secteur luxembourgeois de la production audiovisuelle! https://t.co/iG824ZgfwM — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) March 5, 2021

(mc/L'essentiel/AFP)