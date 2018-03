Jean Dujardin et Adèle Haenel en tournage

Un homme plaque tout du jour au lendemain et dilapide ses économies pour s'acheter le blouson de ses rêves, 100% daim. Voilà le point de départ du septième long métrage de Quentin Dupieux (alias Mr. Oizo), dans lequel joueront Jean Dujardin et Adèle Haenel. Le tournage a débuté le lundi 12 mars et se déroulera pendant six semaines dans la vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques), indique «Le Film Français».

La star de «The Artist» interprétera cet homme, Georges, qui à va devenir complètement obsédé par son blouson au point de plonger dans un délire criminel. On ignore encore le rôle que jouera Adèle Haenel, mais le duo pourrait bien de faire des étincelles dans cette comédie noire!

La bande-annonce de «Réalité», le précédent long métrage de Quentin Dupieux:

(L'essentiel)