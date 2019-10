Andy Bausch nous raconte ses 80s au Luxembourg

Le puzzle commence à prendre forme. Après le début du XXe siècle («D'Belle Époque»), les années 50 («D'Fifties») et le carrefour des années 60 et 70 («Sixty8»), Andy Bausch nous plonge cette fois dans les années 80. Une décennie chère au cinéaste. «Pour moi, elle représente le cinéma - je voulais voir tous les films - la musique et les filles. Mais je n'étais pas très intéressé par la politique», reconnaît-il.

De la crise sidérurgique à la création de la place financière, en passant par l'éclosion de l'écologie politique et la naissance de la Kulturfabrik, ces années ont transformé le pays en profondeur. «Chaque sujet abordé vaudrait un documentaire», avoue Andy Bausch.

Travail d'historien

Entre témoignages et images d'archives, «Lost in the 80s» s'avère, comme toujours chez Andy Bausch, rythmé, pertinent et drôle.

Film après film, le Luxembourgeois construit une œuvre de cinéma doublée d'un travail d'historien populaire indispensable pour quiconque réside au Grand-Duché ou le vit au quotidien.

«Lost in the 80s» d'Andy Bausch.

(Cédric Botzung/L'essentiel)