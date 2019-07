C'est fait, le dernier Avengers a détrôné Avatar

Le dernier opus des super-héros «Avengers: Endgame» a ravi dimanche le record des recettes à «Avatar». Il a engrangé plus de 2,790 milliards de dollars dans le monde depuis sa sortie en avril, a annoncé le groupe Disney.

Le 22e film de l'univers cinématographique Marvel, qui a coûté environ 500 millions de dollars, pourrait rapporter encore davantage, puisqu'il reste projeté sur des centaines d'écrans américains. Le record était détenu depuis dix ans par James Cameron avec 2,789 milliards de dollars de recettes depuis sa sortie en 2009.

Sebastian Stan, @Russo_Brothers, and the writers of Marvel Studios' Avengers: Endgame, surprise fans at #SDCC2019 to celebrate the biggest movie in cinematic history! #AvengersEndgame#WeLoveYou3000pic.twitter.com/3MLgPICwHu– Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

«James Cameron a toujours été une idole pour nous, il a nourri notre passion pour faire du cinéma depuis le début et être aussi proches d'un de ses grands films est vraiment spécial», avait déclaré l'un des réalisateurs Anthony Russo lors du festival Comi-Con à San Diego.

Le «Roi Lion» cartonne aussi

Le quatrième et dernier volet des aventures d'Iron Man, Hulk, Thor et compagnie, truffé de combats spectaculaires, d'effets spéciaux, d'humour et de larmes, avait fait un démarrage en trombe dans le monde entier. Il avait enregistré un premier record en devenant le premier film de l'histoire à dépasser le cap symbolique du milliard de dollars en l'espace de cinq jours.

Autre bonne nouvelle pour Disney, sa nouvelle version du «Roi Lion» en 3-D a rapporté 433 millions de dollars de recettes dans le monde pour son premier week-end d'exploitation, selon Disney. Ce résultat, qui surpasse son budget de 250 millions de dollars, le place en «neuvième position des films ayant effectué les meilleurs débuts de l'histoire du cinéma», souligne la compagnie.

Pour raconter les aventures du lionceau Simba, le réalisateur Jon Favreau a usé d'un procédé totalement nouveau: le film a été tourné par une équipe traditionnelle de cameramen, mais au sein d'un monde de réalité virtuelle en 3D, et a fait appel à un casting de stars comme Beyoncé pour les voix des personnages.

