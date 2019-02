Le spin-​​off de «Fast & Furious» va déménager

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) et Deckard Shaw (Jason Statham) ne s'aiment pas, mais alors pas du tout! Depuis leur rencontre en 2015 dans «Fast & Furious 7», le loyal agent du service de sécurité diplomatique américain et le dangereux criminel ex-soldat d'élite de l'armée britannique ne peuvent pas se voir. Pourtant, dans le spin-off de la saga qui sortira sur les écrans l'été prochain, les deux balèzes vont être forcés de faire équipe.

Réalisé par David Leitch («Deadpool 2»), «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» intègre pour la première fois dans la saga Idris Elba et Vanessa Kirby («Mission impossible: Fallout», «The Crown»). Le premier interprète Brixton, un anarchiste optimisé à la cybergénétique qui prend le contrôle d'une arme biologique qui pourrait modifier à jamais l'humanité entière. Dans la bande-annonce, il se décrit lui-même comme «l'avenir de l'évolution humaine, un surhomme». Vanessa Kirby est une agente du MI6 - et accessoirement la sœur de Shaw.

Comme vous l'aurez deviné, ça va déménager dans ce nouvel opus, qui se déroule entre Londres, Los Angeles, Tchernobyl et les îles Samoa. Il y aura des tonnes d'action et de cascades bien sûr (notamment une scène de poursuite sur la façade verticale d'un building), et toujours une grosse dose d'humour, fidèle à l'esprit de la saga. Pour saliver en attendant l'été, les fans apprécieront la bande-annonce de près de trois minutes.

(L'essentiel)