«J'étais amoureuse de Leonardo DiCaprio»

Elle est l'actrice de couleur la plus demandée à Hollywood. En l'espace de 5 ans, Lupita Nyong'o a gagné un Oscar avant d'être à l'affiche d'énormes succès comme «Black Panther» la saga «Star Wars» mais aussi «Us».

Comment surmontez-vous la pression liée à vos récents films à succès ?

Je médite tous les matins au réveil. C'est la seule chose qui me recentre dans mon esprit et me prépare à surmonter mon quotidien. J'ai rencontré plein d'artistes ces derniers années et chacun à son secret pour éviter de se laisser piéger par Hollywood.

Vous êtes très proche de Jared Leto et l'on dit aussi que vous êtes copine avec Taylor Swift. Vrai ou faux ?

J'adore Taylor Swift mais on n'est pas copine. Je l'ai contactée pour lui demander l'autorisation de reprendre l'une de ses chansons dans un film et elle m'a dit oui. Jared, c'est autre chose. J'ai son numéro de téléphone dans mes favoris car il est toujours là pour répondre à mes questions. Au-delà des rumeurs amoureuses entre nous, je dirais juste que c'est un gars top.

Vous êtes la star de « Us ». Est-ce que vous aimez les films d'horreur ?

Non, je ne peux pas dire que j'aime les films d'horreur mais j'aime faire peur aux gens. « Us » est la sortie parfaite entre copains.

Est-ce que «Us» est un bon film à voir en couple ?

Et comment ! Si vous voulez avoir une chance que votre copine se blottisse contre vous, je conseille à tous les gars d'emmener des filles voir « Us ». Mais peut-être que c'est le mec qui va avoir peur et prendre la main de sa copine pour se réconforter. J'avais 16 ans la première fois que j'ai été voir un film avec un garçon et c'était «Titanic». J'étais tombée amoureuse de Leonardo DiCaprio sur l'écran au point d'oublier que j'avais un copain dans le fauteuil d'à coté (rire). Léo est mon idole de jeunesse.

Quel était le pire cauchemar de votre enfance ?

J'ai grandi au Kenya et il y avait un vendeur de glaces tous les jours à la sortie de mon école. J'adorais un bâtonnet de glace à la fraise qui s'appelait «Red Devil», mais j'avais peur du diable rouge sur l'emballage. Je déchirais le papier dès que le vendeur me donnait le «Red Devil» et je le mangeais en gardant les yeux fermés. Il m'arrivait de m'endormir en pensant que le diable rouge allait venir dans ma chambre.

L'idée que chaque personne possède son sosie maléfique est forte dans la culture américaine. Quel est le mythe le plus fort dans votre culture ?

Dans le village de mes grands parents en Afrique, les anciens adorent raconter les histoires aux jeunes. Dans ma famille, c'est ma grand mère qui aime retracer la vie de nos ancêtres. L'histoire que l'on raconte aux enfants est celle des monstres «night runners», des gens qui courent nus la nuit pour effrayer les jeunes, frappent à nos fenêtres et pourchassent les enfants qui sont restés hors de chez eux. C'est bien sûr le mythe parfait pour que les petits ne cherchent pas à traîner dehors la nuit (rire).

Entre «Star Wars» et «Black Panther», vous êtes aussi au cœur de deux franchises à succès. Comment réussissez-vous à garder le secret ?

Je suis tellement nulle pour garder un secret que je préfère ne parler de rien. Le tournage de «Star Wars IX» est fini, mais le film ne sort qu'en fin d'année. Quand j'ai demandé aux producteurs ce que j'avais le droit de révéler pour faire la promo du film, on m'a répondu : «tais toi, c'est mieux». C'est vous dire qu'on ne me fait pas confiance (NDLR: Lupita éclate de rire).

