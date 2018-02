Michelle Williams «aime rire et s'amuser»

À l’affiche de «The Greatest Showman», Michelle Williams 37 ans tient également l’un des rôles principaux du film de Ridley Scott.

N’est-ce pas difficile de jouer une mère dont le fils est kidnappé?

Michelle Williams: C’est un vrai challenge et c’est pour cela que j’étais prête à beaucoup de sacrifices pour décrocher ce rôle. L’histoire est basée sur le véritable enlèvement du petit-fils du richissime J. Paul Getty en 1973.



Avez-vous imaginé votre réaction si vous étiez dans cette situation?



Je préfère ne pas y penser. Incarner Gail Harris dont le fils de 16 ans disparaît et faire face à une demande de rançon est l’un des pires cauchemars. Le simple fait d’y penser me donne des frissons. Heureusement que lorsque je tourne, je ne pense plus à moi, mais au rôle que j’incarne.



Le père de votre fille, Matilda, est mort d’une overdose il y a dix ans. Dans quel état d’esprit êtes-vous à présent?



J’ai longtemps vu la vie en noir, mais je refuse cela depuis plusieurs années car je suis maman. Je me dois d’être positive pour mon enfant.



Qu’est-ce qui pourrait surprendre les lecteurs de «L'essentiel» à votre sujet?



Probablement que j’adore rire et m’amuser alors qu'on m’imagine comme une femme sérieuse à cause de mes choix de films dramatiques!



Mark Wahlberg aurait touché dix fois votre salaire pour «Tout l’argent du monde». Votre réaction?



Tant qu’il n’y aura pas davantage de transparence à Hollywood, on aura du mal à changer les choses. Notez que je suis aussi un peu fautive, car je choisis mes projets en fonction du scénario, jamais du salaire que l’on me propose.

