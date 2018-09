Wim Wenders tombé sous le charme du pape

Présenté comme un «voyage initiatique dans l'univers du pape», le film documentaire de Wim Wenders sur le pape, en salles mercredi, est articulé autour de thèmes comme l'immigration, l'écologie ou la famille. Basé sur de longs entretiens menés face à la caméra avec le souverain pontife, mais sans contrepoint, «Le pape François, un homme de parole» utilise aussi de nombreuses images de ses voyages en Afrique ou en Amérique du sud et de ses interventions, devant les Nations Unies ou encore le Congrès américain, issues des archives du Vatican.

Le Vatican lui-même a proposé cette idée à Wim Wenders, réalisateur de nombreux documentaires dont «Buena Vista Social Club», «Pina» ou «Le Sel de la terre». «Je n'avais jamais rêvé de faire un film sur le pape, et je ne pensais pas que ce soit possible. J'ai été étonné», a raconté Wim Wenders à Cannes où le film a été présenté hors compétition. «Ils nous ont donné carte blanche et accès à leurs archives, et nous n'avons même pas dû nous battre pour ça. C'était étonnant. Il n'y a pas eu d'interférences ou de réclamations», a ajouté le cinéaste de 73 ans. Il a filmé en tout «huit heures d'interviews» avec le pape.

Chez ce pape de 81 ans, Wim Wenders dit avoir «aimé le fait qu'il fasse de grands efforts pour parler à ceux qui ont d'autres religions ou n'en ont pas», et qu'il «pose des questions qui nous concernent en tant qu'êtres humains». Pour lui, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, premier pape sud-américain, élu en 2013, est «un homme très aimant, qui aime vraiment les gens», «aussi honnête qu'un homme puisse l'être», «radical dans sa façon de revenir aux origines du christianisme» et «courageux». Le pape a-t-il vu le film? Non, explique Wim Wenders. «Il a dit qu'il était peu probable qu'il le voie, car il n'aime pas se regarder».

(L'essentiel/afp)