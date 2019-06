Les ripoux vont devoir assumer leurs actes

Brett Ridgeman (Mel Gibson) et Anthony Lurasetti (Vince Vaughn) sont deux policiers travaillant dans la ville de Bulwark. Lors d'une opération de saisie de drogue, Ridgeman, le plus instable des deux, se rend coupable de violence sur un suspect, utilisant son pied pour coincer le visage de l'homme dans une issue de secours. Le duo est également accusé d'avoir versé de l'eau froide et de s'être moqué de la petite amie malentendante d'un suspect.

Les événements ayant été filmés, les deux hommes sont convoqués devant leur supérieur, le lieutenant Calvert (interprété par Don Johnson) pour répondre de leurs méthodes. Bien que Ridgeman demande à ce que Lurasetti soit épargné, Calvert est contraint de suspendre les deux hommes pour apaiser les médias.

En seulement deux films, «Bone Tomahawk» (2015) puis «Section 99: Quartier de haute sécurité» (2017), le réalisateur S. Craig Zahler s'est taillé une jolie réputation et imposé comme une des révélations de la scène américaine actuelle. Avec son style à mi-chemin entre Quentin Tarantino et Michael Mann, le metteur en scène américain, âgé de 46 ans, est de retour avec ce «Dragged Across Concrete» plus sombre que jamais.

• «Dragged Across Concrete». De S. Craig Zahler. Avec Mel Gibson, Jennifer Carpenter, Vince Vaughn. Sortie le 12 juin.

(L'essentiel)