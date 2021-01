La bande-​​annonce d’OSS 117 provoque déjà des remous

«On ne se refait pas», comme disait l’autre. L’espion français joué par Jean Dujardin s’est toujours montré hautain, maladroit et surtout raciste et homophobe comme en témoignent les deux premiers films d’OSS 117, «Le Caire nid d’espions» (2006) et «Rio ne répond plus» (2009). Ce n’est donc pas une surprise de le (re)découvrir sous ses plus mauvais aspects dans la deuxième bande-annonce du troisième volet de ses aventures «Alerte rouge en Afrique noire». Reste que pour certains, l’humour du personnage créé par l’écrivain Jean Bruce en 1949 ne passe pas, ou ne passe plus.

Sur Twitter, cette bande-annonce dévoilée jeudi a créé le débat. «Ce qui me gêne c’est que l’humour d’OSS117 vient du fait que c’est un personnage rétrograde et raciste. Là, j’ai le malaise en voyant le teaser. Les vannes racistes sont l’humour du film». «C’est moi ou ça va puer le scandale?». «Donc, ce film, c’est OSS 117 et le racisme?»... peut-on lire sur le réseau social. D’autres, à l’inverse, saluent le fait qu’à travers son comportement irrévérencieux, l’espion français dénonce le racisme d’une ancienne époque et tacle au passage le politiquement correct d’aujourd’hui.

Ce qui est sûr, c’est que ce film réalisé par Nicolas Bedos fera parler de lui. En bien ou en mal. Le réalisateur avait pourtant prévenu que «OSS 177, c'est un con. Un super-con!» Quant à la date de sortie, elle demeure, pour l’heure encore inconnue.

(L'essentiel/fec)