Une jeune mère assoiffée de vengeance

Riley North (Jennifer Garner) est une jeune mère de famille dont le mari et la petite fille viennent d’être assassinés, lors d’une fusillade, par des membres d’un cartel. Face à un système judiciaire corrompu, qui remet en liberté des meurtriers qu’elle avait pourtant formellement identifiés, Riley décide de passer à l’action.

«Peppermint»



De Pierre Morel. Avec Jennifer Garner, John Gallagher Jr., Tyson Ritter. Sortie au Luxembourg: le 12 septembre.





La mère de famille va prendre les armes, bien décidée à faire payer tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans ce drame, et qui ont détruit sa vie. «Peppermint» marque le retour de Jennifer Garner dans un film d’action, après son rôle culte dans la célèbre série télévisée «Alias» et le film «Le Royaume» avec Jamie Foxx.

Pierre Morel dans son registre de prédilection

Cela faisait d’ailleurs plus d’une décennie que la comédienne américaine enchaînait les longs métrages à caractère familial et les comédies, comme «Hanté par ses ex», «Valentine’s Day», «La Drôle de vie de Timothy Green», «Ma vie de chat», «Joyeuse fête des mères» et encore plus récemment «Love, Simon».

Le cinéaste français Pierre Morel, réalisateur de «Banlieue 13», du premier volet de la saga «Taken», de «From Paris With Love» ou encore de «Gunman», reste avec «Peppermint» dans le registre qu’il affectionne le plus: le film d’action.

