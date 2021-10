Louis Garrel s’engage pour le climat avec humour

Dans son film «La Croisade», Louis Garrel joue avec sa femme Laetitia Casta. Projetée au VIFF (Vevey International Funny Film Festival) ce week-end, cette comédie avait été présentée au Festival de Cannes dans la section éphémère «Le cinéma pour le climat», aux côtés de «Bigger than Us». L’occasion de prendre quelques minutes sur la Croisette avec l’acteur français, qui considère le scepticisme autour du changement climatique comme «ringard».

C'est une comédie qui parle du conflit des générations, entre les jeunes de 12-15 ans qui ont une angoisse de leur disparition avec le changement climatique, et leurs parents qui n'ont rien vu venir. Les enfants ont peur de la mort, de leur propre disparition, c'est ce qui les pousse à agir. Ils sont au bord de la falaise et il faut qu'ils trouvent des solutions pour ne pas tomber.

L'idée était de faire un film qui ne soit absolument pas une leçon de morale ou un film didactique sur ce qu'il fallait faire ou pas faire, mais plutôt, d'imaginer l'étape d'après la grève de la faim de Greta Thunberg et de toutes les manifestations médiatiques, avec des idées nouvelles qui arrivent pour que le changement s'opère.

Déjà j'ai fait le film! (rires) À mon échelle je ne peux rien faire. On peut espérer qu'il n'y ait plus de scepticisme, c'est un peu ringard maintenant d'être trop sceptique sur l'histoire du changement climatique. Je ne suis pas un activiste, mais si j'écoute les prévisions scientifiques, je me dis qu'il faut le faire maintenant

Eh bien j'espère qu'à un moment donné il y aura des génies qui trouveront de grandes solutions, pas juste du tri des déchets, il faut des trucs plus grands. Et des gens qui arrivent au pouvoir et qui soient très radicaux, car maintenant on n'a plus le temps pour les petites mesures. Il faut que ce soit très rapide, comme pour le Covid

C'est extraordinaire, car la personne qu'elle est quand elle travaille est très différente de la personne intime. Laetitia actrice, je ne la connais que quand je suis sur un plateau en train de travailler avec elle. Là je la découvre d'une autre manière. Donc si je veux revoir Laetitia Casta actrice, je dois refaire un film avec elle. J'aime beaucoup sa manière d'être actrice.

Toujours au Festival de Cannes, Louis Garrel nous avait parlé de «Mon légionnaire», film dans lequel il donne la réplique à Camille Cottin.

