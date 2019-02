Marina Foïs «a été victime d'abus sexuels»

On la connaît drôlissime et déjantée dans ses films, mais avant de nous faire partager sa bonne humeur et son côté grinçant, Marina Foïs a vécu un drame terrible durant son enfance. «Comme beaucoup de femmes, j'ai été victime d'abus sexuels », confie l'actrice de 49 ans dans «Madame Figaro». Marina n'avait alors que 8 ans quand l'un de ses baby-sitters l'a agressée. «Cela a perturbé mon sentiment intérieur de féminité. Du jour au lendemain, j'ai cessé de porter des jupes et je me suis coupé les cheveux», se souvient-elle.

Malgré ce traumatisme, l'ex-comique des Robins des Bois a réussi à s'en sortir grâce à sa force de caractère. «Je peux, aujourd'hui en parler calmement parce que c'est une histoire que j'ai intégrée depuis longtemps», dit-elle.

(L'essentiel/lja)