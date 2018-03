Un film israélien grand vainqueur du LuxFilmFest

Après «Land of Mine» en 2016 et «The Other Side of Hope» en 2017, le jury du LuxFilmFest, présidé par Atom Egoyan, a décerné cette année le Grand Prix du festival au film israélien «Foxtrot». Un film «extrêmement brillant (...) sur la perte de l'innocence» ont commenté les juges. Le Prix du documentaire revient à «Over the limit» de Marta Prus et celui du Pubic à «Gutland», de Govinda van Maele.

«Sweet Country», de Warwick Thornton, remporte le Prix de la Critique alors que les Prix du Jury Jeune et celui du Jury Enfants ont été décernés à «Lean on Pete» d'Andrew Haigh et «Wolkenjunge».

30 000 spectateurs

«La fréquentation générale devrait dépasser la barre symbolique des 30 000», relevait l'organisation samedi soir, après 10 jours de projections: «Malgré l’épidémie et des phénomènes climatiques très peu favorables, les chiffres de fréquentation s’inscrivent dans les pas de celle de l’an passé». Une édition 2017 qui était déjà en augmentation par rapport aux années précédentes.

Le LuxFilmFest s'achèvera officiellement dimanche avec, notamment, la projection de «Foxtrot» à la Cinémathèque à 21h.

Félicitations à tous les lauréats du @luxfilmfest et tout particulier aux #filmsmadeinlux @Gutlandfilm de Govinda van Maele pour avoir remporté le Prix du Public et le Coup de coeur des enfants pour ‚Meng Kollegen aus dem All‘ de Sean Mc Cormack @FabriquedImages Bravo! — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 3 mars 2018

(NC/L'essentiel)