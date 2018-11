Grinch, grincheux attachant et sympathique

Le Grinch déteste Noël et vit isolé dans une grotte avec comme seul compagnon son chien Max. Chaque année, à Noël, les Chous, les habitants de Chouville, le village d’à côté, viennent perturber sa tranquillité avec une ferveur démentielle, et des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. De son côté, Cindy Lou Chou souhaite de tout cœur que le père Noël puisse aider sa mère, une femme qui travaille la nuit et s’occupe seule de ses trois enfants le jour.

Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël, afin de ne plus avoir à endurer cette maudite ambiance festive. C’est en 1957 que naît le Grinch, sous la plume de Theodor S. Geisel, plus connu sous le pseudonyme de Dr Seuss. Bien que fréquemment courtisé par Hollywood, l’écrivain ne souhaitait pas voir son œuvre adaptée au cinéma. Par ailleurs, il jugeait insurpassable «How the Grinch Stole Christmas», la version animée réalisée par Chuck Jones en 1966.

Aux manettes de cette version 2018, produite par Illumination Entertainment («Minions», «Despicable Me»), on retrouve Scott Mosier et Yarrow Cheney. Le premier avait travaillé chez Disney sur une série animée, tandis que le second a été à la direction des décors sur «Moi, moche et méchant». La voix de Benedict Cumberbatch convenait aussi bien au côté humoristique que sinistre du Grinch.

• «The Grinch». De Scott Mosier et Yarrow Cheney. Sortie le 28 novembre.

(L'essentiel)