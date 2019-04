Les Avengers de retour pour la bataille finale

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers à la fin de «Avengers: Infinity War», les Avengers qui ont survécu sont contraints de resserrer les rangs avant de se lancer dans une mission aussi risquée que la précédente, dans laquelle ils avaient échoué comme jamais auparavant.

Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Rocket, Hulk (Mark Ruffalo) et leurs nouveaux alliés, Captain Marvel (Brie Larson) et les autres Avengers survivants vont tout mettre en œuvre pour tenter de réparer les méfaits de Thanos dans ce 22e film des Studios Marvel, grande conclusion de la phase III de l’univers cinématographique Marvel.

«Ce qui est le plus important pour nous c’est que nous préservions la surprise de l’histoire. Lorsque j’étais enfant et que j’ai vu "L’Empire contre-attaque" à 11 h le jour où il est sorti... cela m’a profondément ému, parce que je ne savais rien de l’histoire que j’allais voir. Nous essayons de répliquer cette expérience», a expliqué Joe Russo.

Inspiration Star Trek

D’après une fuite, non confirmée jusqu’ici par Disney, le film durerait 182 min. Une telle durée ferait d’«Avengers: End-game» le film le plus long de toute la saga du MCU.

À la fin du trailer, on peut voir Captain America, Hawk-eye, Black Widow, Iron Man, Nebula, Ant-Man et War Machine marcher au ralenti, arborant la fameuse combinaison qui permettrait de voyager dans le temps via le Royaume Quantique.

Enfin, le producteur Kevin Feige a déclaré qu’«Avengers Endgame» puise son inspiration dans les derniers épisodes des séries «Star Trek La nouvelle génération» (1987) et «La nouvelle génération: All Good Things» (1994).

