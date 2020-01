«Bambi» en live-​​action. L'adaptation de trop?

1942. La sortie de «Bambi», devenu l'un des plus grands classiques de Disney, bouleverse le public et s'impose au box-office. Il faudra attendre 1967 et «Le Livre de la jungle», de Wolfgang Reitherman, pour que son score soit surpassé. Et seul, parmi les dessins animés de Disney réalisé avant lui, «Blanche-Neige et les sept nains» (1937) a fait mieux.

2020. Disney annonce la sortie d'un remake de «Bambi» en version live-action (ce qui rime, s'agissant de personnages animaliers, avec pas mal d'images de synthèse, à l'instar des remakes du «Roi lion» ou de «Belle et le clochard»), qui pourrait arriver sur les écrans en 2022.

Catalogue exploité

La nouvelle a fait souffler un vent d'inquiétude chez les fans et les parents: comment diantre va être traitée la scène de la mort de la maman de Bambi, tuée impunément par un chasseur? Certains redoutent l'impact d'une version dont le réalisme ne peut qu'être plus frappant que le graphisme du dessin animé traditionnel. D'autres estiment qu'il ne faut pas cacher aux enfants les drames et la tristesse qui font partie de la réalité.

Au-delà de cette question, un autre s'impose: après les récentes adaptations live sorties ces dernières années (sur grand écran comme «Dumbo», «Le roi lion» et «Aladdin» en 2019, ou sur Disney+, comme «La belle et le clochard»), la vague de titres dont les dates de sorties sont déjà annoncées («Mulan» le 25 mars 2020) et les projets en cours («La petite sirène», «Lilo & Stitch», «Basil, détective privé», «Pocahontas»), et autre déclinaison comme la suite de «Maléfique» en 2019 ou la variation sur les «101 dalmatiens» («Cruella» en 2021), Disney ne risque-t-il pas de tuer la poule aux œufs d'or en exploitant à outrance son propre catalogue? Autrement dit: cette abondance d'adaptations provoque-t-elle chez vous le ras-le-bol?

