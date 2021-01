Jamie Dornan en larmes face à Christopher Walken

Jamie Dornan n’a pas pu contenir son émotion pendant le tournage d'une scène dramatique face à Christopher Walken dans Wild Mountain Thyme. L'acteur de «Cinquante Nuances de Grey» joue Anthony Reilly, le fils de Tony, joué par Christopher Walken, un veuf qui possède une ferme en Irlande, et il a admis que l'interprétation d'une scène de son aîné avait été si réussie qu'il ne pouvait plus s'arrêter de pleurer.

«J'ai honnêtement pleuré toute la journée. Je n’ai pas arrêté de pleurer ce jour-là, et cela n’a pas aidé qu'il pleuve a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. Il me brisait le cœur avec la façon dont il prononçait ces mots, et au moment où nous en sommes arrivés à mes répliques, j'étais juste cette grosse betterave rouge enflammée pleine de larmes dans les yeux. Je ne pouvais tout simplement plus me contenir. J'ai passé toute la journée à pleurer parce qu'il était tout simplement génial».

«C'était vraiment rafraîchissant»

Sa partenaire à l'écran, Emily Blunt a également admis qu'elle avait eu du mal à contenir ses émotions après avoir tourné une scène avec l'acteur oscarisé.

L'acteur irlandais a également révélé que la star de «Sleepy Hollow» était terrifiée de jouer avec un accent irlandais. « Il a admis qu’il était terrifié, et j’ai adoré ça parce qu’il a donné tellement d'interprétations emblématiques dans sa carrière, a-t-il expliqué. Mais le premier jour, première prise, il se chi*** dessus comme le reste d'entre nous, et c'était vraiment rafraîchissant».

