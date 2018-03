«Je suis très calme et créatif comme lui»

On le connaît en «Coin-Coin» dans les trois volets des «Tuche». L'acteur Théo Fernandez revient déjà au cinéma, cette fois dans le rôle du personnage le plus gaffeur du monde de la BD, le roi de la sieste et des inventions loufoques.

Quel est votre principal point commun avec Gaston Lagaffe?

Je suis vraiment très calme. (Il baille.) Bienveillant, aussi, créatif comme lui. Moi, je fabrique des ordinateurs et des cigarettes électroniques depuis cinq ans! Enfin, je ne suis pas anxieux. Il y a une phrase que j'aime bien: «S'inquiéter, c'est souffrir deux fois».

Y a-t-il une Mademoiselle Jeanne dans votre vie?

(Gêné.) Ouais… depuis trois mois. Elle est fan de mes inventions. Au début, quand elle n'était pas là, j'aurais bien aimé que ce soit Alison. (Rire.) J'étais fan. Quand elle est arrivée dans le bureau pour le casting, j'étais tout rouge. Ça ne m'était jamais arrivé! Je voulais qu'elle soit prise, je voulais qu'on passe les trois mois de tournage ensemble. Pour ça, il fallait qu'on sente qu'on était complices. Alors, j'ai essayé d'avoir l'air hyperdétendu et taquin. Ça a marché!

Gaston a une mouette, un chat, un poisson. Et vous?

Deux chats, «Taïga» et «Luzio». Je suis doué en massage pour chats. Dans une scène du film, j'ai un accident avec ma voiture. On ne voit pas mais le chat veut s'enfuir et je l'en empêche en lui massant le dos.

Quel autre héros de BD rêveriez-vous de jouer au cinéma?

Je lis énormément de mangas, dont «Death Note». Il y a eu un film sur Netflix mais qui est une honte. Donc je suis volontaire pour jouer un des héros, qu'il soit gentil ou méchant, dans une nouvelle adaptation. S'il n'y en a pas, je prendrai des cours de réalisation pour la faire moi-même.

Y aura-t-il «Les Tuche 4»?

Je pense, oui. Mais si ça se fait je rediscuterai de mon rôle car dans le 3e volet je n'apparaissais que dans quelques scènes.

