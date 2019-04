Meilleur démarrage de l'histoire pour Avengers

Le film de super-héros de l'univers Marvel a récolté la super somme de 350 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada, et plus d'un 1,2 milliard dans le monde depuis sa sortie mercredi.

Des débuts supersoniques pour le quatrième et dernier volet des aventures d'Iron Man, Hulk, Thor et compagnie, truffé de combats spectaculaires, d'humour et de larmes, qui efface ainsi le record établi en 2018 par le troisième opus, «Avengers: Infinity War», et ses 257,7 millions de dollars.

Un autre film de l'univers cinématographique Marvel occupe --très loin derrière, avec 8,1 millions de dollars-- la deuxième place du box-office nord-américain: "Captain Marvel", dans lequel l'actrice oscarisée Brie Larson incarne une ancienne pilote d'élite dotée de super-pouvoirs.

(L'essentiel/afp)