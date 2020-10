«L'essentiel»: Votre premier film est en salle. Quel effet cela fait?

Christian Neuman: C'est toujours un moment stressant et aussi un moment de joie. On voulait le sortir en mars, et il a été décalé avec la crise sanitaire. Mais l'automne et Halloween lui correspondent bien. Je suis heureux qu'il sorte au Luxembourg et de pouvoir le partager.

Le film navigue entre thriller psychologique et horreur. Un genre que vous affectionnez particulièrement?

C'est le mélange des genres qui me parle au cinéma. J'aime le «magical realism», le cinéma fantastique et le surréalisme. Le film joue avec le côté thriller et le fantastique.

Vous avez fait vos études à Londres. Tourner en anglais était-il pour vous une évidence?

Oui, je pense que je vais continuer à travailler en anglais. J'écris aussi les scénarios en anglais, c'est ma langue de préférence et c'est la langue internationale. C'est aussi plus facile à exporter, «Skin Walker» s'est vendu en Amérique et j'en suis assez content.

Vous souhaitiez avoir un casting international?

C'est une évidence, mais c'est important pour moi de travailler avec les talents du Luxembourg. Je vois beaucoup de pièces de théâtre. C'était un défi d'avoir un casting international et d'y incorporer nos talents locaux. Il y a des talents dans tous les départements.

13 h 08 «Skin Walker» De Christian Neuman. Avec Udo Kier, Jefferson Hall, Amber Anderson. En salle.

(Cédric Botzung/L'essentiel)