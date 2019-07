Avril Lavigne est accusée de satanisme

Pour la sortie de son nouveau single au titre troublant, «I Fell in Love With the Devil» («Je suis tombée amoureuse du diable»), la chanteuse a publié des photos promo de la chanson sur Instagram, samedi 6 juillet 2019. Et celles-ci, plutôt sinistres, ne sont pas passées inaperçues. On y voit la Canadienne dans une forêt, vêtue de noir, l'air grave, tenant un grand crucifix. Sur un autre cliché, Avril, avec une longue robe rouge, apparaît de dos en train de jouer du piano, toujours dans les bois, en pleine nuit.

Si certains admirateurs ont adoré l'esthétique gothique de ces images, de nombreux fans chrétiens les ont carrément trouvées sataniques. «Remets ton âme à Jésus. Il est le seul à pouvoir te sauver et tu oses tenir sa croix et blasphémer son nom? Je prie pour ton salut», lui a écrit l'un d'eux. «Tu as besoin de Jésus. Dieu t'a sauvée et bénie et maintenant tu fais cette merde?» s'est indigné un autre.

Pourtant, dans ce morceau issu de son dernier album en date, l'artiste de 34 ans parle d'une romance toxique en évoquant les forces du mal comme métaphore. Elle ne déclare donc pas son amour à Satan. «Je suis tombée amoureuse du diable. S'il vous plaît, sauvez-moi de cet enfer», peut-on l'entendre chanter.

(L'essentiel/lja)