Des morceaux de Beyoncé ont fuité sur le Net

L'effet de surprise, Beyoncé connait. En avril 2016, elle avait sorti son sixième album «Lemonade» en prenant tout le monde de court. Il se pourrait bien qu'elle ait refait le même coup ce jeudi.

Des médias américains, dont etonline.com, Billboard ou vibe.com, rapportent que des morceaux de Beyoncé ont été publiés sur Spotify et Apple Music avant d'être rapidement retirés des plateformes de streaming. Fait intéressant, la chanteuse les a diffusés sous forme de deux albums, «Back Up, Rewind» et «Have Your Way» et sous le nom de Queen Carter. Selon des internautes, tous les morceaux ne sont pas neufs. Il s'agit pour certains d'anciennes chansons et des faces B.

Pour l'heure, on ignore s'il s'agit d'un coup marketing, d'une mauvaise manipulation ou si Beyoncé a réellement été la cible de hackers.

(L'essentiel/fec)