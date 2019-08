Surprise, Drake balance ses vieux dossiers

1. Après le titre NBA, retour à la musique

Drake a connu de sacrées émotions en juin avec le titre NBA de son équipe de cœur, les Toronto Raptors. Présent à côté du parquet pour chaque rencontre à domicile, le rappeur a participé à l'aventure de l'intérieur, allant même jusqu'à faire des interviews d'après match. Il était temps pour lui de retrouver sa véritable activité: musicien. Un an seulement après son double album «Scorpion», la star canadienne dévoile «Car Package». Toujours décidé à occuper le terrain...

2. La «Lost Tapes» de Drake

L'été 2019 est décidément propice aux compilations de trésors cachés. Après Nas en juillet, «Drizzy» est la deuxième superstar du rap à publier ses titres inédits issus des sessions d'enregistrement de ses précédents albums. Rares sont les fonds de tiroir qui proviennent de sa discographie récente («Scorpion», «More Life»). La plupart des morceaux ont été enregistrés entre 2010 et 2014 pour «Nothing Was The Same» ou encore «Take Care».

3. Hommage au R&B des années 90

L'artiste de Toronto a influencé toute une génération de rappeurs avec son registre rappé et chanté, très influencé par le hip-hop, mais également le R&B des années 90. «Girls love Beyoncé» fait écho au morceau mythique des Destiny's Child, «Say My Name» et «Jodeci Freestyle» rend hommage à l'un des groupes les plus emblématiques de cette période.

4. Les conflits larvés refont surface

Enfant de la classe moyenne, Drake n'a pourtant jamais été le dernier à entretenir les conflits avec les autres rappeurs. Son opposition à Pusha T en 2018 a fait des dégâts, avec notamment la révélation d'un fils caché du rappeur de Toronto. Mais il a aussi su se réconcilier au bon moment, notamment avec Meek Mill et plus récemment avec Chris Brown. Il est donc surprenant de voir apparaître des morceaux dans lesquels Drake s'en prend au MC du Philadelphie, mais également à Diddy, Joe Budden et même à The Weeknd, son ami originaire de la même ville, avec qui il s'était pris le bec...

5. Des invités en or massif

Contrairement à son projet «More Life», ce «Car Package» n'est pas une playlist remplie de featurings. Les invités sont peu nombreux mais les noms impressionnants: Rick Ross, J. Cole pour une nouvelle rencontre au sommet et même Beyoncé sur le dernier morceau du projet «Can I?».

(Thomas Holzer/L'essentiel)