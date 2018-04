Un album métissé pour le prodige électro Fakear

«Pour "All Glows", j’ai fait douze ou treize pistes en peu de temps, puis j’y suis revenu toute l’année. J’ai taillé mes outils au fur et à mesure», explique Fakear. Après le succès d'«Animal» en 2016, premier album qui lui a valu un disque d’or, le producteur français de 26 ans dévoile «All Glows», second opus composé entre les États-Unis et la Suisse, où il vit désormais.

«J’ai ouvert mes frontières en m’isolant», explique celui qui s’est beaucoup inspiré de son amoureuse pour composer. En quelques années, Fakear s’est, avec Petit Biscuit, imposé en chef de file de la nouvelle scène électro «made in France». Comme son compatriote, le Caennais propose une musique chillwave, une électro qui intègre largement des sonorités world, orientales ou indiennes.

Fakear emmène également ses nouvelles compositions du côté de la pop et du R’nB, à l’image du single «Lost in Time» (avec Polo & Pan, Noraa et Clément Bazin) ou de «One Chance» (avec Eves Karydas). Sur ce disque, Fakear multiplie d’ailleurs les collaborations, d'Ana Zimmer à Ibrahim Maalouf, en passant par le MC Ebenezer, souhaitant «ouvrir son horizon avec énergie et sincérité».

(Cédric Botzung/L'essentiel)