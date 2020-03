Tame Impala veut que sa tournée soit écolo

Tame Impala, dont une partie de sa tournée mondiale débutera le 16 avril 2020 en Nouvelle-Zélande, a la fibre écologique. «Le groupe s'est associé à une organisation environnementale pour réduire l'empreinte carbone de notre tournée», a écrit Kevin Parker, leader de la formation, sur Facebook.

Tame Impala s'est engagé à compenser ses émissions en «finançant des projets dans le monde qui travaillent à réduire les gaz à effet de serre». Le combo donnera la nourriture qu'il ne consomme pas à des associations et équipera son staff de bouteilles réutilisables pour éliminer le plastique. Le recyclage et le tri des déchets devra être obligatoire dans les bus de tournée et dans les salles où Tame Impala s'arrêtera. Les salles justement devront aussi pouvoir offrir de l'eau du robinet.

(L'essentiel/fec)