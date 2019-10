Les rockers de Foals ont dégainé les guitares

Les deux revers d'une même médaille. «Ils peuvent s'écouter et être appréciés individuellement, mais fondamentalement, ils sont complémentaires», explique Yannis Philippakis, leader de Foals, à propos des deux volets d'«Everything Not Saved Will Be Lost». Tandis que la première partie de ce cinquième album studio des Britanniques avait été dévoilée en mars dernier, le second tome débarque au cœur de l'automne.

Bonne nouvelle pour les fans de guitares: si le premier volet variait les plaisirs, cette seconde livraison se veut résolument rock. Des titres comme «The Runner» ou «Black Bull», deux premiers extraits aux riffs aiguisés, ou encore «10 000 Feet», recèlent une explosivité rock propre à la scène. Plus aérien, «Into the Surf» répond, lui, à «Surf Pt 1», qui figurait sur le premier volet.

Et Foals de boucler ce diptyque par un titre épique, une odyssée rock de dix minutes, «Neptune». «Elle ne ressemble à rien de ce qu'on a pu écrire avant. On a su d'emblée que ce serait la fin, la conclusion parfaite des deux parties», conclut le chanteur.

• Foals. «Everything Not Saved Will Be Lost Pt. 2», disponible (Warner).

(Cédric Botzung/L'essentiel)