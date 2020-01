Un nouvel album très rock pour Kendrick Lamar?

Près de trois ans après DAMN, pièce majeure du hip-hop américain de la dernière décennie, Kendrick Lamar aurait terminé d'enregistrer son nouvel album. Une indiscrétion du journaliste américain du site Billboard Bill Werde, a suffi à mettre toute la planète rap en ébullition.

Aussi car le génial rappeur de Compton s'apprêterait à faire drastiquement évoluer son registre musical en lorgnant davantage vers le rock. Une demi-surprise pour les personnes qui ont pu assister à ses concerts ou prestations en festival au cours des trois précédentes années.

Certains de ses titres les plus marquants sont en effet joués avec orchestre, à grands renforts de riffs de guitare, et le résultat n'en est pas moins savoureux. Celui qui a reçu un prix Pullitzer pour ses textes engagés concernant la cause afro-américaine avait également convié U2 sur DAMN pour le titre «XXX».

Rien n'a filtré en revanche sur une éventuelle date de sortie. L'insider en question a d'ailleurs rapidement tempéré l'idée d'une sortie imminente en précisant que Kendrick Lamar avait encore de multiples occasions de retourner en studio pour modifier la version enregistrée. Il n'en reste pas moins l'un des disques les plus attendus de cette année 2020, tous genres confondus...

Pour patienter, les amateurs du Luxembourg et de la Grande Région pourront toujours aller voir SchoolBoy Q et Jay Rock, ses deux plus fidèles lieutenants en concert à L'Atelier le jeudi 6 février...

Did anyone not named Beyonce release better, more meaningful back-to-back albums last decade than Kendrick Lamar? Are you interested to know that I hear from several friends that recording on the new album may finally be done? And that he’s pulling in more rock sounds this time?