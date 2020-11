Flambée de violence dans le milieu du rap US

«Wow. Cette année a été difficile. Repose en paix King Von. Que Dieu te bénisse toi et ta famille. Je n’arrive pas à y croire». Les mots de Chance The Rapper adressés au rappeur King Von symbolisent la flambée de violence qui gangrène actuellement le milieu du rap américain.

Wow. This year was so tough. rip von God bless him and his family I can’t believe it — Chance The Rapper (@chancetherapper) November 6, 2020

Le jeune artiste de 26 ans a a été tué par balle dans une altercation au cours de laquelle une autre personne a perdu la vie et trois autres ont été blessées à Atlanta. Étoile montante de la drill à Chicago signée sur le label de Lil Durk, King Von était venu fêter la sortie de son nouvel album avec ses amis avant qu'une altercation éclate à la sortie de l’événement.

Les images de vidéosurveillance du moment fatal ont été diffusées sur les réseaux sociaux, et une photo de l'autopsie du défunt a été dévoilée par un un site spécialisé dans les images chocs.

Si la ville de Chicago est régulièrement le théâtre de règlements de compte impliquant des rappeurs locaux, les métropoles du sud des États-Unis ne sont pas en reste. Mercredi, c'est le rappeur Mo3 qui était abattu alors qu'il circulait sur l'autoroute à Dallas. Figure du rap local, l'artiste de 28 ans était un proche de Boosie Badazz, davantage connu du grand public.

Another video surfaced of popular Texas rapper #mo3 layed out on the freeway after being shot in his hometown of Dallas. Please pray for #mo3 pic.twitter.com/GYpCNJ3Et0 — protect streetjuicetv (@PStreetjuicetv) November 11, 2020

Ironie du sort ou lien de cause à effet, ce dernier a également été la cible d'une fusillade trois jours plus tard. Le MC de 38 ans revenait justement de l'hommage à Mo3 à Dallas. Atteint d'une balle dans la jambe, il a été hospitalisé.

Boosie Badazz Shot in the Leg in Dallas in Wake of Mo3 Killing https://t.co/u1lDEdKZ1o — TMZ (@TMZ) November 16, 2020

Et comme si la série noire ne voulait pas s'arrêter, Benny The Butcher, star montante du label Griselda, a aussi été touché par balles à la jambe après avoir été victime d'un braquage à la sortie d'un centre commercial de Houston, samedi. Ses jours ne sont pas en danger.

Rapper Benny the Butcher Shot in Leg at Houston Walmart https://t.co/XLSsXQSzTc — TMZ (@TMZ) November 15, 2020

(th/L'essentiel)