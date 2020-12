Il est l'artiste le plus écouté de toute la planète

Son nom ne vous dit peut-être rien, il est pourtant l'une des plus grandes stars de la musique actuelle. Le Porto-Ricain Bad Bunny est l'artiste le plus écouté de la planète, d'après la plateforme Spotify. À 26 ans, la star du reggaeton a cumulé 8,2 milliards d'écoutes, ce qui le place devant Drake, son acolyte J Balvin, feu Juice Wrld et The Weeknd.

Benito Antonio Martínez Ocasio de son vrai nom a d'abord percé en Amérique latine grâce notamment à ses collaboration avec J Balvin avant de pénétrer le marché américain avec une prestation remarquée à Coachella en 2019.

Depuis, l'ascension a été ininterrompue avec des hits aux côtés des plus grandes stars de la musique américaine, de «I Like It» avec Cardi B à «Mia» avec Drake, et des prestations remarquées en solo («Yo Perreo Sola», «Callaíta»).

Jusqu'à sa dernière performance: devenir le premier artiste de l'histoire à atteindre la première place du Billboard, avec un album entièrement en espagnol.

Bad Bunny made Billboard chart history with the first all-Spanish-language album to reach No. 1 https://t.co/orHrtn8a9P — Pitchfork (@pitchfork) December 6, 2020

Le bien nomme «El Último Tour del Mundo» (Le dernier tour du monde) sorti il y a dix jours symbolise ce savant mélange de reggaeton et de musiques latines plus traditionnelles, le tout dans un univers trap très moderne.

